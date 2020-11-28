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الهلال يُحطم آمال النصر ويتوج بطلًا لكأس الملك"فيديو"

Time منذ 8 دقائق
Views 1349
الهلال يُحطم آمال النصر ويتوج بطلًا لكأس الملك"فيديو"

ماجد محمد (صدى):
تقدم نادي الهلال، بهدفين مقابل واحد، على النصر، في المباراة التي أقيمت في استاد الملك فهد الدولي،ضمن منافسات نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، المؤجل من موسم 2019_2020.

سجل النجم الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، قلب دفاع نادي الهلال، هدف التقدم لفريقه، في مرمى النصر، كما أحرز الفرنسي غوميز الهدف الثاني للهلال في شباك النصر عن طريق ركلة الجزاء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.

كما نجح أيمن يحيى ينجح بتسجيل الهدف الأول لصالح النصر في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر.

كان الهلال قد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على أبها، في الوقت الذي تجاوز فيه النصر، عقبة الأهلي.

الجدير بالذكر أن الهلال انتصر على النصر في المباراة الأخيرة التي جمعتهما ضمن دوري المحترفين، بثنائية نظيفة، محصنًا نفسه في الصدارة برصيد 13 نقطة.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
🚴‍♀️
اعرف بقيقيله لافغانيه..صافي ربحها الشهري من ٣٠ الى ٤٠ الف ريال وشغاله من ١٥ سنه...شوفو كم دخلوا...؟ انصح المكالف بالبقالات فليس فيها خساره ..وبضاعتها احتياج يومي يحتاجه الجميع..
QLQ
... الحضور سبك
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... القوارير ياسادة

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