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شاهد.. شلالات من الأمطار تحاصر اللاعبين أثناء مباراة كرة قدم 

Time منذ ساعة
Views 2151
شاهد.. شلالات من الأمطار تحاصر اللاعبين أثناء مباراة كرة قدم 

وكالات (صدى):
رصد مقطع فيديو شلالات من الأمطار تحاصر استاد جابر الأحمد  الدولي أثناء مباراة الشباب الكويتي والصليبخات، التي انتهت بفوز الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الكويتي.

وبدا في المقطع الأمطار تهطل بغزارة شديدة على شكل شلالات باستاد جابر الأحمد بالكويت، حيث تساقطت على رؤوس اللاعبين الذين استكملوا مباراتهم بشكل غير متوقع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه الكويت سقوط الأمطار بغزارة، ما تسبب أيضا في إلغاء مواجهة الكويت في انطلاقة دوري اليد، بسبب وجود تسرب المياه داخل الصالة.هطلت الأمطار الرعدية التي تستمر حتى صباح غد الأحد.

وبدأت آثار الأمطار تظهر في شوارع الكويت عبر ارتفاع مستوى المياه في بعض المناطق، فيما سجلت محطات رصد كميات الأمطار اليوم السبت، كميات متفاوتة من الأمطار.

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أحدث التعليقات

QLQ
... ع القوة
🚴‍♀️
اعرف بقيقيله لافغانيه..صافي ربحها الشهري من ٣٠ الى ٤٠ الف ريال وشغاله من ١٥ سنه...شوفو كم دخلوا...؟ انصح المكالف بالبقالات فليس فيها خساره ..وبضاعتها احتياج يومي يحتاجه الجميع..
QLQ
... الحضور سبك
QLQ
... اللهم لا شماته
QLQ
... القوارير ياسادة

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