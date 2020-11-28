الأعداد السابقة للصحيفة

" التعليم " تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 على قنوات " عين " 

Time منذ 5 دقائق
Views 1135
" التعليم " تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 على قنوات " عين " 

نايف السالم (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، جدول دروس الحصص اليومية للصفوف " الأول والثاني والثالث الابتدائي " من الأسبوع الرابع عشر، عبر ‎قنوات " عين "  على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:  هنـــا.‎

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح أكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنهج الجماعي والتشاركي والتعاون الدولي بوصفه السبيل الأكثر فعالية لمواجهة الأزمات العالمية وأهميته في الأوقات الحرجة والحساسة.

ولفت إلى أن النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم لم تكن مستعدة لهذه الأزمة، ولضمان استمرار العملية التعليمية في المدارس للطلاب والمعلمين، فقد أرجأت الوزارة إعلانها عن الخطط حتى نهاية الفصل الدراسي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم . إلتزامها وليس إلزامها أفضل
عادل عبدالحي حمزة
مفيش حد في مصر كلها إسمه محمو محمود باقي حرف الدال أستاذي المحرر الفاضل مشكور على سرعة تغيير الصورة شكراًلك
abdul
أخبار مبتورة - كالعادة - ما يُفقد مصداقية ناشرها
**""'سهم'""**😊
احسنت ... فية من يعلق بسبب وبدون سبب اويكرر تعليقاتة ... بعدين ماهو لازم الواحد يعلق على كل خبر
**""'سهم'""**😊
شقر دادي ...😆😆😆 خلوهم في حالهم

أخر الأخبار

" التعليم " تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 على قنوات " عين " 
" التعليم " تعلن جدول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 على قنوات " عين " 
Time منذ 5 دقائق Views 1135
حكيمة البنت
حكيمة البنت
Time منذ 11 دقيقة Views 192
ولله في خلقه شؤون
ولله في خلقه شؤون
Time منذ 11 دقيقة Views 214
سواق ماينخاف عليه
سواق ماينخاف عليه
Time منذ 13 دقيقة Views 194
بالفيديو.. مواطنة تتغلب على مرضها وتفتح سوبر ماركت بمساعدة بناتها
بالفيديو.. مواطنة تتغلب على مرضها وتفتح سوبر ماركت بمساعدة بناتها
Time منذ 18 دقيقة Views 1380
4 أشقاء يهتكون عرض موظف ويلبسوه ملابس نوم حريمي
4 أشقاء يهتكون عرض موظف ويلبسوه ملابس نوم حريمي
Time منذ 30 دقيقة Views 444
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره مباراة بين الاتحاد والصومال قبل 73 عاما
صورة نادرة للملك عبدالعزيز أثناء حضوره مباراة بين الاتحاد والصومال قبل 73 عاما
Time منذ 50 دقيقة Views 1636
كراني: تقلبات جوية تشهدها المملكة في هذا التوقيت
كراني: تقلبات جوية تشهدها المملكة في هذا التوقيت
Time منذ 59 دقيقة Views 1723
شاهد.. صورة تاريخية لأسطورة البرازيل بيليه بالزي السعودي 
شاهد.. صورة تاريخية لأسطورة البرازيل بيليه بالزي السعودي 
Time منذ ساعة Views 1625
بووشل: أمانة الأحساء ستبدأ في إزالة المباني الآيلة للسقوط وفقا لضوابط
بووشل: أمانة الأحساء ستبدأ في إزالة المباني الآيلة للسقوط وفقا لضوابط
Time منذ ساعة Views 1534