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بالفيديو.. مواطنة تتغلب على مرضها وتفتح سوبر ماركت بمساعدة بناتها

Time منذ 18 دقيقة
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بالفيديو.. مواطنة تتغلب على مرضها وتفتح سوبر ماركت بمساعدة بناتها

عادل الحربي (صدى):
تغلبت المواطنة أم فيصل على صعوبات الحياة التي واجهتها بسبب مرض أصاب عينها، وقامت بافتتاح سوبر ماركت في خميس مشيط برفقة بناتها الأربعة.

وقالت أم فيصل ، أنها في البداية عملت في مجالات التطريز والخرز والعمل اليدوي، لحاجتها لمصدر دخل إضافي للوفاء بالتزامات أسرتها إلا أن إصابتها بمرض في العين منعتها من الاستمرار، لافتة إلى أنها كانت تمتلك طاولة تبيع عليها بعض المنتجات والمأكولات، لتتبادر في ذهنها فكرة افتتاح سوبر ماركت برفقة بناتها بعد ملاحظة رواج هذه التجارة.

وأضافت أن بناتها اعترضوا على المشروع في بداية الأمر، مبينة أنها لا تزال تواجه صعوبات في الاعتماد على عمالة في مشروعها، و أن نقص السيولة والتزامات عائلتها الضخمة تمنعان استقدام عمالة في السوبر ماركت.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم . إلتزامها وليس إلزامها أفضل
عادل عبدالحي حمزة
مفيش حد في مصر كلها إسمه محمو محمود باقي حرف الدال أستاذي المحرر الفاضل مشكور على سرعة تغيير الصورة شكراًلك
abdul
أخبار مبتورة - كالعادة - ما يُفقد مصداقية ناشرها
**""'سهم'""**😊
احسنت ... فية من يعلق بسبب وبدون سبب اويكرر تعليقاتة ... بعدين ماهو لازم الواحد يعلق على كل خبر
**""'سهم'""**😊
شقر دادي ...😆😆😆 خلوهم في حالهم

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