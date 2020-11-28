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شاهد.. صورة تاريخية لأسطورة البرازيل بيليه بالزي السعودي 

Time منذ ساعة
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Comment 1
شاهد.. صورة تاريخية لأسطورة البرازيل بيليه بالزي السعودي 

نواف السالم (صدى):
أظهرت صورة نادرة لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بالزي السعودي، مما أثارت إعجاب عشاق الساحرة المستديرة التي تم تداولها على نطاق واسع.

وتعود صورة الأسطورة بيليه لعام 1393 هجريا"  1973 ميلاديا "، حيث ظهر يرتدي الشماغ ويرفع علامة النصر مع ابتسامة عريضة.

وكان النجم البرازيلي بيليه نعى مارادونا بكلمات مؤثرة بعد الإعلان عن وفاته، قائلا:" يا له من خبر حزين. خسرت صديقًا عظيمًا والعالم خسر أسطورة  ".

وأضاف بيليه:" هناك الكثير لقوله، ولكن الآن أطلب من الله أن يعطي القوة لأفراد عائلتك. ذات يوم، آمل أن نلعب كرة القدم سويًا في السماء ".

ويعاني بيليه، البالغ من العمر 79 عاما، منذ فترة من مشاكل في الفخذ، وأصبح بحاجة إلى أدوات تساعده على المشي. وقد ظهر في العديد من المناسبات العامة مؤخرا على كرسي متحرك.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم . إلتزامها وليس إلزامها أفضل
عادل عبدالحي حمزة
مفيش حد في مصر كلها إسمه محمو محمود باقي حرف الدال أستاذي المحرر الفاضل مشكور على سرعة تغيير الصورة شكراًلك
abdul
أخبار مبتورة - كالعادة - ما يُفقد مصداقية ناشرها
**""'سهم'""**😊
احسنت ... فية من يعلق بسبب وبدون سبب اويكرر تعليقاتة ... بعدين ماهو لازم الواحد يعلق على كل خبر
**""'سهم'""**😊
شقر دادي ...😆😆😆 خلوهم في حالهم

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