" البنك المركزي " يحسم مصير النقود الحاملة لمسمى مؤسسة النقد 

علي القحطاني (صدى):
حسم البنك المركزي السعودي، مصير النقود الحاملة لمسمى مؤسسة النقد العربي.
وأضاف " البنك المركزي ":" الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ".
وكان مجلس الوزراء قرر تغيير تسمية مؤسسة النقد العربي إلى مسمى البنك المركزي السعودي.
وأوضح بيان منفصل للبنك المركزي أن القانون الجديد يحدد أهداف البنك المركزي التي تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.