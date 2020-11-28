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" البنك المركزي " يحسم مصير النقود الحاملة لمسمى مؤسسة النقد 

Time منذ ساعة
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" البنك المركزي " يحسم مصير النقود الحاملة لمسمى مؤسسة النقد 

علي القحطاني (صدى):
حسم البنك المركزي السعودي، مصير النقود الحاملة  لمسمى مؤسسة النقد العربي.

وأضاف " البنك المركزي ":" الأوراق النقدية والعملات من كافة الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية ".

وكان مجلس الوزراء قرر تغيير تسمية مؤسسة النقد العربي إلى مسمى البنك المركزي السعودي.

وأوضح بيان منفصل للبنك المركزي أن القانون الجديد يحدد أهداف البنك المركزي التي تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز استقرار القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم . إلتزامها وليس إلزامها أفضل
عادل عبدالحي حمزة
مفيش حد في مصر كلها إسمه محمو محمود باقي حرف الدال أستاذي المحرر الفاضل مشكور على سرعة تغيير الصورة شكراًلك
abdul
أخبار مبتورة - كالعادة - ما يُفقد مصداقية ناشرها
**""'سهم'""**😊
احسنت ... فية من يعلق بسبب وبدون سبب اويكرر تعليقاتة ... بعدين ماهو لازم الواحد يعلق على كل خبر
**""'سهم'""**😊
شقر دادي ...😆😆😆 خلوهم في حالهم

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