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ليفربول يتعادل مع برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا 

Time منذ 12 دقيقة
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ليفربول يتعادل مع برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا 

وكالات (صدى):
تعادل نادي ليفربول مع مضيفه برايتون بهدف لكلا منهما في الجولة العاشرة من المسابقة، حيث تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

وسجل دييجو جوتا  هدف لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بينما أحرز هدف التعادل في الوقت القاتل برايتون والذي سجله باسكال جروز من ضربة جزاء احتسبت في الدقيقة 90 .

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام، انتظاراً لنتيجة مباراة توتنهام أمام مضيفه تشيلسي في المرحلة نفسها، الأحد، كما رفع برايتون رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس عشر.

وشهدت المباراة إلغاء هدف للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 34 بداعي التسلل، كما أهدر نيال موباي فرصة التسجيل من ضربة جزاء لبرايتون في الدقيقة 20 .

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واضح*** وصريح***
ربنا آتنا فالدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار،، نسأل الله العفو والعافية..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم

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