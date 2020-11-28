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نصيحة مثيرة من " النمر " لمرضى القلب والسكري:" لا تشاهدوا مباراة الليلة "

Time منذ ساعة
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نصيحة مثيرة من " النمر " لمرضى القلب والسكري:" لا تشاهدوا مباراة الليلة "

طلال الغامدي (صدى):
وجه الدكتور  استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، خالد النمر نصيحة لمرضى الضغط والسكري والقلب، مما أثار جدلا واسعا بين متابعيه.

وقال " النمر ":" إذا كنتَ مريضاً بالضغط والسكري والقلب وشديد التعصب الرياضي لأحد الناديَيْن فلا تشاهد مباراتهما الليلة ".

ويستعد نادي الهلال للقاء منافسه النصر مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين " كأس الملك "، التى اقتنصها الهلال 8 مرات على مدار تاريخه.

وكان الهلال تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه عقبة أبها في نصف النهائي بنتيجة 2-0، بينما فاز النصر على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف، ويلتقي الوصيفين في مباراة نهائي الكأس على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي.

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واضح*** وصريح***
ربنا آتنا فالدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار،، نسأل الله العفو والعافية..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله يرحمهم

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