وظائف شاغرة في مديرية حرس الحدود 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت المديرية العامة لحرس الحدود عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب التعاقد عليها وشغلها بمواطنين " رجال ".
.واشترطت المديرية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 21 عامة ولا يزيد عن 45 عاما، أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجين الجامعات من الخارج.
وأوضحت أن التقديم يبدأ الثلاثاء القادم بتاريخ 16/4/1442 الموافق 1/12/2020 وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 18/4/1442 الموافق 3/12/2020.