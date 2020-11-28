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50 فتاة يخدمن المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام

Time منذ 7 دقائق
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50 فتاة يخدمن المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام

نايف السالم (صدى):
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تخصيص حوالي 50 فتاة ، لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى "مطوفة".

وتقوم "المطوفة" بمرافقة كبيرات السن من المعتمرات، وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية التي خصصتها الرئاسة، ويصل عددها إلى (600) عربة كهربائية، و(5000) عربة يدوية، ويشرف عليها ( 120) موظفاً، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن.

وأوضحت المطوفة رحاب آل مساعد الحارثي أنها عملت في خدمة المعتمرات 7 سنوات، وكانت البداية متطوعة، ثم موظفة، وتقول"جئنا إلى المسجد الحرام 50 متطوعة منذ سبع سنوات، ومارسنا العمل بكل جد واجتهاد، وقدرت لنا الجهات المسؤولة عن العربات عملنا وتطوعنا، وأصبحنا في عمل رسمي نتقاضى عليه راتبا شهريا، وإلى اليوم ونحن نعمل هذا العمل المبارك، الذي يسعدنا فيه دعاء المعتمرات، وقضاء جزء من الوقت داخل المسجد الحرام ما بين عمل وعبادة ودعاء".

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت تطبيق (تنقل)، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام

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أحدث التعليقات

algernaas4
لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
مسافات
الى الاخوة المعلقين هذه وامثالها اصبح همهم افتعال اي ذريعة حتى وان كانت مخجلة حرصا على المتابعة والاثارة ووالله ماكنا نرى هذه العينات لولا مواقع التواصل التي جعلت حتى الحيوانات تتواجد فيها ناهيك عن المهووسين والمرضى النفسيين وما يمارسونه يوميا !!! وحتى حجم التعليقات هنا اواي موقع اخر هو مايهدفون اليه ويستمتعون به حتى وان كان يسيء اليهم بعد ان فقدوا ادنى درجات الاحساس والحياء نسال الله العفو والعافية.
دكتور رايق بن فايق
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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