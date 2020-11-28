المياه الوطنية توفر وظائف قيادية شاغرة بالمدينة المنورة وأبها

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي لينكد عن توفر ر وظائف قيادية شاغرة بالمدينة المنورة وأبها.
وأوضحت المياه الوطنية أن الوظائف المتوفرة مدير عمليات العملاء والتحصيل بالمدينة لحاملي البكالوريوس ويفضل الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، والخبرة لاتقل عن 10سنوات في مجال ذات صلة، ووظيفة مدير الخدمات المشتركة بأبها ، ومدير إدارة الأصول والتميز التشغيلي بالمدينة
وأضافت أن التقديم متاح بدءا من اليوم ، وينتهي عند الاكتفاء بالعدد ، مشيرة إلى الدخول لموقع لينكد لمعرفة بقية الشروط والمهارات ,والتقديم للوظيفة عبر الرابط هنـــــا .