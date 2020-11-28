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تغيير مسمى الدوري الأرجنتيني 2020 إلى كأس مارادونا 

Time منذ 24 دقيقة
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تغيير مسمى الدوري الأرجنتيني 2020 إلى كأس مارادونا 

وكالات (صدى):
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن تغيير اسم النسخة الحالية من كأس الدوري الأرجنتيني 2020 إلى كأس دييجو أرماندو مارادونا بعد رحيل أسطورة الكرة العالمية عن عمر يناهز 60 عامًا.

وكانت أجواء الحزن خيمت على مشجعي وصناع لعبة كرة القدم، عقب وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية.

وخضع مارادونا لعملية جراحية في بداية شهر فبراير الماضي، بسبب تعرضه لنزيف في المخ، وظل في المستشفى لفترة طويلة نظرًا لأعراض الانسحاب، إثر انقطاعه المفاجئ عن الكحوليات.

يذكر أن الظهور الأخير لمارادونا، في صورة التقطها مع ليوبولدو لوكي، طبيبه الخاص في أحد العيادات بمدينة بوينس آيرس العاصمة الأرجنتينية، وعلى رأس النجم الأرجنتيني ضمادات بعد عملية جراحية أجراها بسبب ورم دموي في رأسه.

ومن الجدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، توفى مساء الأربعاء الماضي، عقب تعرضه لسكتة قلبية في منزله بتيجري، حيث استقر بعد عملية جراحية في الرأس.

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أحدث التعليقات

algernaas4
لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
مسافات
الى الاخوة المعلقين هذه وامثالها اصبح همهم افتعال اي ذريعة حتى وان كانت مخجلة حرصا على المتابعة والاثارة ووالله ماكنا نرى هذه العينات لولا مواقع التواصل التي جعلت حتى الحيوانات تتواجد فيها ناهيك عن المهووسين والمرضى النفسيين وما يمارسونه يوميا !!! وحتى حجم التعليقات هنا اواي موقع اخر هو مايهدفون اليه ويستمتعون به حتى وان كان يسيء اليهم بعد ان فقدوا ادنى درجات الاحساس والحياء نسال الله العفو والعافية.
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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