القبض على رجل وإمراتين تورطوا في سرقة مصوغات ذهبية بالرياض " فيديو " 

حمود العنزي (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من ضبط رجل وإمراتين لارتكابهم عدد من الجرائم تمثلت بسرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب بعد مشاغلة العاملين.
وعثر بحوزتهم على 305 جرامات من الذهب تقدر قيمتها ب61 ألف ريال، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالأحساء القبض على مواطن يتلف أجهزة الرصد الآلي " ساهر " بمواقع مختلفة وسرقة بعض أجزائها وبيعها على مقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بالمحلات.
وأطاحت شرطة الرياض بمواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ينتحلون صفة رجال أمن، والدخول إلى منزل مقيم وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة 108 ألاف ريال.