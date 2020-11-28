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القبض على رجل وإمراتين تورطوا في سرقة مصوغات ذهبية بالرياض " فيديو " 

Time منذ 32 دقيقة
Views 1435
القبض على رجل وإمراتين تورطوا في سرقة مصوغات ذهبية بالرياض " فيديو " 

حمود العنزي (صدى):
تمكنت الأجهزة الأمنية بالرياض من ضبط رجل وإمراتين لارتكابهم عدد من الجرائم تمثلت بسرقة المصوغات الذهبية من متاجر بيع الذهب بعد مشاغلة العاملين.

وعثر بحوزتهم على 305 جرامات من الذهب تقدر قيمتها ب61 ألف ريال، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالأحساء القبض على مواطن يتلف أجهزة الرصد الآلي " ساهر " بمواقع مختلفة وسرقة بعض أجزائها وبيعها على مقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والهندية يعملان بالمحلات.

وأطاحت شرطة الرياض بمواطن ومقيمان من الجنسية اليمنية ينتحلون صفة رجال أمن، والدخول إلى منزل مقيم وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة 108 ألاف ريال.

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أحدث التعليقات

algernaas4
لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
مسافات
الى الاخوة المعلقين هذه وامثالها اصبح همهم افتعال اي ذريعة حتى وان كانت مخجلة حرصا على المتابعة والاثارة ووالله ماكنا نرى هذه العينات لولا مواقع التواصل التي جعلت حتى الحيوانات تتواجد فيها ناهيك عن المهووسين والمرضى النفسيين وما يمارسونه يوميا !!! وحتى حجم التعليقات هنا اواي موقع اخر هو مايهدفون اليه ويستمتعون به حتى وان كان يسيء اليهم بعد ان فقدوا ادنى درجات الاحساس والحياء نسال الله العفو والعافية.
دكتور رايق بن فايق
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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