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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية ومرتفعات نجران، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 29 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 16 مئوية.

وأشار التقرير الى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

algernaas4
لاحول ولا قوة إلابالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
مسافات
الى الاخوة المعلقين هذه وامثالها اصبح همهم افتعال اي ذريعة حتى وان كانت مخجلة حرصا على المتابعة والاثارة ووالله ماكنا نرى هذه العينات لولا مواقع التواصل التي جعلت حتى الحيوانات تتواجد فيها ناهيك عن المهووسين والمرضى النفسيين وما يمارسونه يوميا !!! وحتى حجم التعليقات هنا اواي موقع اخر هو مايهدفون اليه ويستمتعون به حتى وان كان يسيء اليهم بعد ان فقدوا ادنى درجات الاحساس والحياء نسال الله العفو والعافية.
دكتور رايق بن فايق
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا ولا يسخط علينا

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