الأعداد السابقة للصحيفة

فتح تحقيق في أسباب وفاة مارادونا

Time منذ 30 دقيقة
Views 1413
Comment 2
فتح تحقيق في أسباب وفاة مارادونا

وكالات (صدى):
قرر القضاء الأرجنتيني، فتح تحقيقاً، حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الأربعاء الماضي.

وكان محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا اقد أعلن أن سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا". وحذّر من أنه سيذهب "إلى النهاية.

وقالت مصادر صحفية إن فُتح التحقيق لان شخصاً توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته، هذا لا يعني حصول مخالفات".

ويذكر أن نجم نابولي الإيطالي توفى في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسبب أذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
انتبه ترا كلامك خطير وماله داعي التهديد اتق الله تراها انسانه كافية شرها الناس
عادل عبدالحي حمزة
ويشهد اليوم السبت، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019/202 والذي سيقام بملعب الملك فهد الدولي بالرياض بين الغريمين التقليديين الهلال والنصر. باقي صفر 2020 وليس 202
عادل عبدالحي حمزة
ويذكر أن نجم نابولي الإيطالي توفى في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسبب وذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب. بسبب أزمة رئوية حادة ماهو إسم نجم نابولي الإيطالي؟

أخر الأخبار

أسرار خطيرة عن "الظواهري" وقصة قتله لصديقه وطفلين !
أسرار خطيرة عن "الظواهري" وقصة قتله لصديقه وطفلين !
Time منذ 5 دقائق Views 1173
توفير شاشات تفاعلية خلف مرمى الفريقين في نهائي كأس الملك
توفير شاشات تفاعلية خلف مرمى الفريقين في نهائي كأس الملك
Time منذ 9 دقائق Views 1222
«الصحة»: تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 16 دقيقة Views 1398
قاتل أفراد عائلته بالقنفذة يروي تفاصيل صادمة في ارتكابه للواقعة
قاتل أفراد عائلته بالقنفذة يروي تفاصيل صادمة في ارتكابه للواقعة
Time منذ 20 دقيقة Views 1549
بالفيديو.. سقوط صاروخ حوثي على قرى صنعاء بعد فشل إطلاقه
بالفيديو.. سقوط صاروخ حوثي على قرى صنعاء بعد فشل إطلاقه
Time منذ 25 دقيقة Views 1377
فتح تحقيق في أسباب وفاة مارادونا
فتح تحقيق في أسباب وفاة مارادونا
Time منذ 30 دقيقة Views 1413
لقطات نادرة للرياض في ستينيات القرن الماضي
لقطات نادرة للرياض في ستينيات القرن الماضي
Time منذ 35 دقيقة Views 1467
سلامة جميع أعضاء الهلال والنصر بعد إجراء مسحة كورونا
سلامة جميع أعضاء الهلال والنصر بعد إجراء مسحة كورونا
Time منذ 41 دقيقة Views 1440
أسعار طرازات تسلا الجديدة في المملكة
أسعار طرازات تسلا الجديدة في المملكة
Time منذ 47 دقيقة Views 1261
زعيم كوريا الشمالية يوجه بزرع ألغام أرضية مضادة للفيروس
زعيم كوريا الشمالية يوجه بزرع ألغام أرضية مضادة للفيروس
Time منذ 51 دقيقة Views 1517