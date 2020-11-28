فتح تحقيق في أسباب وفاة مارادونا

وكالات (صدى):
قرر القضاء الأرجنتيني، فتح تحقيقاً، حول إمكانية حدوث إهمال في تلقي الرعاية اللازمة أدى الى وفاة دييجو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الأربعاء الماضي.
وكان محامي وصديق مارادونا ماتياس مورلا اقد أعلن أن سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول إلى منزل مارادونا". وحذّر من أنه سيذهب "إلى النهاية.
وقالت مصادر صحفية إن فُتح التحقيق لان شخصاً توفي في منزله ولم يوقع أحد على شهادة وفاته، هذا لا يعني حصول مخالفات".
ويذكر أن نجم نابولي الإيطالي توفى في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بسبب أذمة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب.