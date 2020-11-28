زعيم كوريا الشمالية يوجه بزرع ألغام أرضية مضادة للفيروس

بيونج يانج (صدى):
وجه زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" بزرع ألغام أرضية مضادة لفيروس كورونا على حدود كوريا الشمالية، فيما لقي جندي كوري شمالي مصرعه في انفجار أثناء قيامه بزرع متفجرات على الحدود مع الصين.
وكشفت تقارير، أن الجندي الذي يعتقد أنه من شركة ستورم الكورية الشمالية، كان يعمل مع ضباط آخرين في زرع ألغام أرضية، ويعتقد أن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا أثناء قيامهم بمهمة مميتة في مقاطعة يانغ قانغ.
ووقع انفجار لغم أرضي في منتصف أكتوبر وقال مصدر في مقاطعة "يانغ قانغ" إن الجنود كانوا يزرعون ألغامًا في بوشون عندما وقع الانفجار، وألقت السلطات باللوم على القوات في الحادث ، مشيرة إلى "عدم كفاية التدريب الميداني في زرع الألغام".
وأمرت السلطات في كوريا الشمالية، القوات بزرع ألغام شظية من طراز BBM-82، والتي يستخدمها الجيش لأغراض مضادة للأفراد، على طول الحدود في وقت مبكر من الشهر الماضي، فيما قالت مصادر، أن الألغام التي يتم زرعها على طول الحدود في مقاطعة يانغ قانغ منذ أوائل الشهر الماضي هي ألغام صغيرة متفرقة.