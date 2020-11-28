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«توكلنا» يوضح هل يشترط تحميل «تباعد» لاستخدام التطبيق

Time منذ ساعة
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«توكلنا» يوضح هل يشترط تحميل «تباعد» لاستخدام التطبيق

الرياض (صدى):
كشف تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يشترط تحميل تطبيق «تباعد» لاستخدام تطبيق «توكلنا»، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وأكد أنَّ التطبيق يلزمه توافر شبكة إنترنت، لافتًا إلى أنَّ الإنترنت «مجاني» وليس من الباقة؛ حيث قال: «تطبيق توكلنا لا يتطلب تحميل تطبيق تباعد، لكن لحمايتك وحماية أحبابك قم بتحميله».

وعلى جانب آخر، أشار تطبيق «توكلنا» إلى أنَّ التطبيق يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، موضحًا أنَّ استخدام الإنترنت مجاني بدون استهلاك من الرصيد الشخصي أو الباقة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
انتبه ترا كلامك خطير وماله داعي التهديد اتق الله تراها انسانه كافية شرها الناس
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