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"السعودية للكهرباء" تستعرض أكثر من 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة المنورة

Time منذ ساعة
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"السعودية للكهرباء" تستعرض أكثر من 230 فرصة استثمارية في غرفة المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
استعرضت الشركة السعودية للكهرباء، عدداً من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكهربائية، ومبادرات التوطين وإجراءات التسجيل والتأهيل للمقاولين والمصنعين المحليين، من خلال ورشة افتراضية مع الغرفة التجارية في المدينة المنورة، عقدت الثلاثاء الماضي، بعنوان "برنامج بناء لتوطين الصناعات الكهربائية، وآلية التسجيل والتأهيل بالشركة السعودية للكهرباء"، وحضرها عدد من المختصين والمهتمين ورجال الأعمال.

وسلط المختصون في الشركة، الضوء على برنامج "بناء" والأهداف والتطلعات التي تطمح "السعودية للكهرباء" إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة من خلال البرنامج، وأبرز الانجازات التي أسهمت في توطين عدد من المعدات والصناعات الكهربائية.

وبينت "السعودية للكهرباء"، أن لديها فرصاً استثمارية عدة يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال الاستفادة منها، في ظل تقديم الشركة ميزة تنافسية، حسب نسب المحتوى المحلي للمنتجات بنسبة تصل إلى 10 في المئة، بهدف دعم وتشجيع المقاولين والمصنعين والموردين، وللمساهمة في زيادة المحتوى المحلي للصناعات الكهربائية.

كما تم عرض كتيب الفرص الاستثمارية والذي يحتوي على أكثر من 230 فرصة استثمارية، إذ تم شرح آليات التسجيل والتأهيل.

وعبر حضور غرفة المدينة المنورة، عن سعادتهم بما اطلعوا عليه خلال الورشة، والبرامج والمميزات التي يقدمها برنامج "بناء" للمقاولين والمُصنعين لرفع المساهمة المحتوى المحلي.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
انتبه ترا كلامك خطير وماله داعي التهديد اتق الله تراها انسانه كافية شرها الناس
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