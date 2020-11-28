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بالفيديو.. هطول أمطار على عرفات بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. هطول أمطار على عرفات بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
كشف مقطع فيديو، عن لحظة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عرفات بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم السبت.

ومن جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إنذارًا مبكرًا بوجود سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات أضم، الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل والمويه، وبحرة، وتربة، والخرمة، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

وطالبت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
انتبه ترا كلامك خطير وماله داعي التهديد اتق الله تراها انسانه كافية شرها الناس
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