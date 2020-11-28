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القصر الفريد.. صخرة عملاقة تتحول لتحفة معمارية في العلا
منذ 26 دقيقة
370
1
(صدى):
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // ياناس خلوا كل وادي ومجرااهـ ..
ابو محمد 😎 ✍️
دموع الفرح والخجل جمعاً معاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها الحلو الرقيق ..
العلي
عقله اصغر من عمره بكثير وتحس انه مفلسع
احمد
فاقدين سرابيت الرياضه وانت الصادق يالعجوز المتصابيء ولكن كل هذا ان شاءالله من الله ولسه وهدر اموال الشعب وتلاعب نونو ومن يقف خلفه وكلها زي الرؤية هههههه فشل في فشل وبداله لهو وفساد ولعب واكل حقوق غير شرعية وسوف يصيبكم بلاء فوق بلاء ان شاءالله والله يكفنا شركم ويمحيكم من وجه الارض
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