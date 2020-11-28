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"أبل" تخطط لإطلاق جهاز "iPad Pro" الجديد بتقنية حديثة

Time منذ 41 دقيقة
Views 1381
"أبل" تخطط لإطلاق جهاز "iPad Pro" الجديد بتقنية حديثة

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، عن تخطيط شركة ”أبل“، لإطلاق جهاز ”iPad Pro“ بشاشة OLED في النصف الثاني من 2021.

وتبين من التسريبات الجديدة أن أعلى إصدارات الشركة من أجهزة iPad Pro سيدعم هوائيات mmWave في تقنية 5G.

بالإضافة إلى تقنية ”mmWave“ أو الموجة المليمترية هي مجموعة من ترددات 5G التي تعد بسرعات فائقة على مسافات قصيرة؛ مما يجعلها الأنسب للمناطق الحضرية الأكثر اكتظاظا.

واستعدت عملاق التكنولوجيا الأمريكية للجيل المقبل من أجهزة iPad Pro، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بترقية في المواصفات عن إصدارات هذا العام.

وسيتم تصنيع شاشات OLED بمعايير أعلى لمقاومة الاحتراق أو فقدان السطوع في الشاشة، لدعم شاشات أجهزة iPad Pro بعمر افتراضي أطول.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // ياناس خلوا كل وادي ومجرااهـ ..
ابو محمد 😎 ✍️
دموع الفرح والخجل جمعاً معاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها الحلو الرقيق ..
العلي
عقله اصغر من عمره بكثير وتحس انه مفلسع
احمد
فاقدين سرابيت الرياضه وانت الصادق يالعجوز المتصابيء ولكن كل هذا ان شاءالله من الله ولسه وهدر اموال الشعب وتلاعب نونو ومن يقف خلفه وكلها زي الرؤية هههههه فشل في فشل وبداله لهو وفساد ولعب واكل حقوق غير شرعية وسوف يصيبكم بلاء فوق بلاء ان شاءالله والله يكفنا شركم ويمحيكم من وجه الارض

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