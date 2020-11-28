"أبل" تخطط لإطلاق جهاز "iPad Pro" الجديد بتقنية حديثة

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة، عن تخطيط شركة ”أبل“، لإطلاق جهاز ”iPad Pro“ بشاشة OLED في النصف الثاني من 2021.
وتبين من التسريبات الجديدة أن أعلى إصدارات الشركة من أجهزة iPad Pro سيدعم هوائيات mmWave في تقنية 5G.
بالإضافة إلى تقنية ”mmWave“ أو الموجة المليمترية هي مجموعة من ترددات 5G التي تعد بسرعات فائقة على مسافات قصيرة؛ مما يجعلها الأنسب للمناطق الحضرية الأكثر اكتظاظا.
واستعدت عملاق التكنولوجيا الأمريكية للجيل المقبل من أجهزة iPad Pro، حيث تأتي الإصدارات الجديدة بترقية في المواصفات عن إصدارات هذا العام.
وسيتم تصنيع شاشات OLED بمعايير أعلى لمقاومة الاحتراق أو فقدان السطوع في الشاشة، لدعم شاشات أجهزة iPad Pro بعمر افتراضي أطول.