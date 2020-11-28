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ريال مدريد يحرم نجم مانشستر يونايتد من الانتقال ليوفنتوس

Time منذ ساعة
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ريال مدريد يحرم نجم مانشستر يونايتد من الانتقال ليوفنتوس

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، أن ريال مدريد، منع نجم مانشستر يونايتد الهولندي فان دي بيك، من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض اللاعب الانضمام لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك بالرغم من عدم حصول اللاعب، على فرص كثيرة للمشاركة بالدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وقالت التقارير، أن اللاعب الهولندي لديه حلم منذ الصغر بالانتقال لريال مدريد، ويرى أن هذا الاحتمال غير مستبعد، بالنظر إلى عمره ومستواه الفني، ويضع الانضمام لصفوف الريال من محطاته المقبلة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
.M.
انتبه ترا كلامك خطير وماله داعي التهديد اتق الله تراها انسانه كافية شرها الناس
عادل عبدالحي حمزة
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