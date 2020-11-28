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بالصور.. ضبط مخالفات بالجملة في سوق الأسماك بالقنفذة

Time منذ ساعة
Views 1461
بالصور.. ضبط مخالفات بالجملة في سوق الأسماك بالقنفذة

القنفذة (صدى):
نفذّت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولة رقابية على سوق الأسماك بمحافظة القنفذة للتأكد من إستخدام جهاز " مدى " وعدم وجود مخالفات .

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة بسبب عدم إستخدام " مدى " ، و13 مخالفة أخرى بسبب عدم إضافة كميات ثلج مناسبة للسمك ما يسبب سرعة التلف ، وتداول الأسماك بطريقة غير صحية .

وأكدت الوزارة أن هناك لجنة لدراسة تحديات سوق الأسماك في القنفذة مشكلة من عدة جهات ، تقوم بالرقابة بصفة دورية عليه بهدف التطوير وضبط المخالفات والتأكد من نظامية العمال وعدم وجود احتكار أو رفع أسعار أو تستر .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // ياناس خلوا كل وادي ومجرااهـ ..
ابو محمد 😎 ✍️
دموع الفرح والخجل جمعاً معاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها الحلو الرقيق ..
العلي
عقله اصغر من عمره بكثير وتحس انه مفلسع
احمد
فاقدين سرابيت الرياضه وانت الصادق يالعجوز المتصابيء ولكن كل هذا ان شاءالله من الله ولسه وهدر اموال الشعب وتلاعب نونو ومن يقف خلفه وكلها زي الرؤية هههههه فشل في فشل وبداله لهو وفساد ولعب واكل حقوق غير شرعية وسوف يصيبكم بلاء فوق بلاء ان شاءالله والله يكفنا شركم ويمحيكم من وجه الارض

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