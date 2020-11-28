احتجاز رئيس دولة سابق في أحد المطارات لحمله 18 ألف دولار

تيجوسيجالبا (صدى):
أعلن رئيس هندوراس السابق، مانويل زيلايا، أمس الجمعة، عن احتجازه "من دون وجه حق" في مطار" تونكونتين" الدولي بهندوراس، لحمله مبلغ 18 ألف دولار، وأنّ هذا المبلغ "لا يعود له".
وصرح مانويل زيلايا: "لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي، ومن الواضح أن شخصاً ما وضعه في متعلقاتي"، مضيفًا: "لقد سافرت 400 مرة، وأعلم أنّه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال، ومن الضروري التحرّي لمعرفة من وضع هذه الأموال في متعلقاتي".
وأكد زيلايا عبر حسابه على "تويتر"، أنّ سبب توقيفه يعود إلى "حقيبة نقود بها 18 ألف دولار لا تخصه"، لافتًا إلى أنّه تم إيقافه عند نقطة الهجرة في مطار "تونكونتين" بعد تفتيش حقائبه المحمولة.