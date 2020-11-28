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محلات تجارية تتهرب من الزكاه تحت إغراء الخصومات على "الكاش"

Time منذ ساعة
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محلات تجارية تتهرب من الزكاه تحت إغراء الخصومات على "الكاش"

الرياض (صدى):
على الرغم من تشديد الرقابة على التستر التجاري والمحلات المتهربة من دفع الزكاه إلا أن هناك طرق ملتوية يتبعها أصحاب المحلات للإستمرار في مخالفاتهم .

وكشفت جولة على المحلات التجارية إغراء المستهلكين والزبائن بالدفع " كاش " بدلاً من وسائل الدفع الإلكترونية " مدى " وذلك من خلال خصومات أو عروض على الدفع " كاش " من أجل التهرب الضريبي .

ويهدف أصحاب المحلات إلى عدم إظهار عملياتهم الحسابية على النظام الإلكتروني وإخفاء حقيقة الدخل والأرباح من أجل التهرب من الزكاه ، وفقاً لـ "الرياض " .

وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // ياناس خلوا كل وادي ومجرااهـ ..
ابو محمد 😎 ✍️
دموع الفرح والخجل جمعاً معاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها الحلو الرقيق ..
العلي
عقله اصغر من عمره بكثير وتحس انه مفلسع
احمد
فاقدين سرابيت الرياضه وانت الصادق يالعجوز المتصابيء ولكن كل هذا ان شاءالله من الله ولسه وهدر اموال الشعب وتلاعب نونو ومن يقف خلفه وكلها زي الرؤية هههههه فشل في فشل وبداله لهو وفساد ولعب واكل حقوق غير شرعية وسوف يصيبكم بلاء فوق بلاء ان شاءالله والله يكفنا شركم ويمحيكم من وجه الارض

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