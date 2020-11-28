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ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من البرازيل

Time منذ 3 ساعات
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ميناء جازان يستقبل أول شحنة أنعام من البرازيل

جازان (صدى):
استقبل ميناء جازان اليوم، أول شحنة من الأنعام على متنها "5,144" رأساً قادمة من دولة البرازيل، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي.

وجرى تفريغ هذه الأنعام الحية التي سيتم توزيعها على مناطق المملكة، في وقت قياسي بعد فحص أطباء المحاجر الحيوانية في وزارة البيئة والمياة والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية.

ويأتي البدء في استقبال الأنعام عبر ميناء جازان تأكيداً على وجود البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها ميناء جازان لاستقبال مختلف أنواع البضائع، وما يمتلكه من الكوادر الوطنية المؤهلة، بالإضافة إلى التجهيزات والإمكانات المتطورة والمعدات والآلات المخصصة لأعمال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع ومحطات البضائع والساحات والمباني والتجهيزات البحرية، حيث سيتم عبر الميناء استقبال عدة شحنات مستقبلية للاستيراد من عدد من الدول الأوروبية في المستقبل القريب.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ على تعزيز إمكانات ومقومات ميناء جازان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، مما يُسهم في جذب وتشجيع التجار ورجال الأعمال للاستفادة والاستثمار في المنطقة وخارجها في ظل الدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بقطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وسمو نائبه، للنهوض بالجانب الاقتصادي ودعم ميناء جازان خاصة.

يشار إلى أن ميناء جازان يُعد واحداً من أهم الموانئ التجارية بالمملكة على ساحل البحر الأحمر، وذلك لوقوعه طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، وهو البوابة البحرية الرئيسة للمنطقة الجنوبية بالمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قال الذي قال // ياناس خلوا كل وادي ومجرااهـ ..
ابو محمد 😎 ✍️
دموع الفرح والخجل جمعاً معاً ..
ابو محمد 😎 ✍️
راح فيها الحلو الرقيق ..
العلي
عقله اصغر من عمره بكثير وتحس انه مفلسع
احمد
فاقدين سرابيت الرياضه وانت الصادق يالعجوز المتصابيء ولكن كل هذا ان شاءالله من الله ولسه وهدر اموال الشعب وتلاعب نونو ومن يقف خلفه وكلها زي الرؤية هههههه فشل في فشل وبداله لهو وفساد ولعب واكل حقوق غير شرعية وسوف يصيبكم بلاء فوق بلاء ان شاءالله والله يكفنا شركم ويمحيكم من وجه الارض

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