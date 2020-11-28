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مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1473
مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي بصريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب العيون، أخصائي أمراض النساء والولادة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص أمراض النساء والولادة.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

فهد
براطمها تقول براطم ناقه فاطر
عبدالعزيز
المشكله ليس الغرب والله المشكلة فين تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان 😤😤
فهد
هذي توصيت النائب خلها تتهجم على الناس الوقحه الله يلعن هذي الاشكال
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر من به شر ، اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍👍👍👍👍♥️

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