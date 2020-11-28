مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في محافظة الظهران.
وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي بصريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص طب العيون، أخصائي أمراض النساء والولادة: شهادة الماجستير فأعلى في تخصص أمراض النساء والولادة.
وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــــــا .