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المملكة ضمن أفضل وجهات عالمية للسفر الآمن خلال جائحة "كورونا"

Time منذ 37 دقيقة
Views 1394
المملكة ضمن أفضل وجهات عالمية للسفر الآمن خلال جائحة "كورونا"

الرياض (صدى):
أحتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية ‏آمنة للسفر أثناء جائحة فيروس " كورونا ".

واعتمدت منهجية التصنيف المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم، على عدة ‏معايير، منها قدرة الدولة على احتواء ‏الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.‏

وجاء ذلك حسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر ‏السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية ‏المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق ‏التوسع في إجراء فحوصات "كورونا"، مع مراقبة وعزل ‏الحالات.‏

ويذكر أن أستراليا على رأس القائمة، ثم نيوزلندا ‏وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.

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أحدث التعليقات

فهد
براطمها تقول براطم ناقه فاطر
عبدالعزيز
المشكله ليس الغرب والله المشكلة فين تذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان 😤😤
فهد
هذي توصيت النائب خلها تتهجم على الناس الوقحه الله يلعن هذي الاشكال
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم وشر من به شر ، اللهم اضرب الظالمين باالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين .. آمين ..
عبدالعزيز
✔️✔️✔️👍👍👍👍👍👍♥️

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