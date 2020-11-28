بالفيديو.. الشيخ "المصلح" يوضح متى تبدأ عدة المطلقة ومدتها

الرياض (صدى):
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح مدة عدة المطلقة والوقت الذي تبدأ منه أيام العدة .
وقال " المصلح " في لقاء معه على قناة " الرسالة الفضائية " أن عدة الطلاق تبدأ منذ صدوره من الرجل وليس من وقت الحكم به لدى القضاء .
وأوضح أن عدة المطلقة إذا كانت حائض ثلاثة قروء ، لقوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" ، وإذا كانت حامل تنتهي العدة بوضع حملها ، لقوله عز وجل : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " .
وأضاف أما إن كانت المرأة كبيرة السن أو في سن اليأس ، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : "فعدتهن ثلاثة أشهر " .