نيمار ينضم إلى برشلونة في صفقة مجانية

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت، أن هناك العديد من النجوم ارتبطوا بالانتقال لبرشلونة، في حالة فوز مرشحين بالانتخابات، مثل البرازيلي نيمار، من نادي باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند، بوروسيا دورتموند.
وأكدت التقارير، أن إميلي روسود، المرشح الانتخابي على رئاسة برشلونة، تعهد بالتعاقد مع نيمار مجانًا في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، حال فوزه بمقعد الرئاسة.
وأشارت إلى أن "روسود" ذهب لأبعد من ذلك، وأكد أنه يجري بالفعل مفاوضات مع لاعب كبير آخر سيكشف عن اسمه الشهر المقبل، كما أن "هالاند" هو الاسم الآخر الذي يبرز بقوة في انتخابات برشلونة، رغم أن عقده مع دورتموند ينتهي في 2024.