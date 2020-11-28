صهر "أردوغان" ينسحب من صندوق الثروة السيادي بتركيا

وكالات (صدى):
أعلن بيرات البيرق صهر الرئيس التركي " أردوغان " إستقالته من منصبه كنائب لرئيس صندوق الثروة السيادية ، بعد فترة وجيزة من إستقالته من منصب وزير المالية .
وأكد مكتب الرئاسة أن " البيرق " ترك مجلس إدارة الصندوق السيادي بعدما طلب إجازة ، كما تنحى عضو آخر .
جاء ذلك بعد هجوم الرأي العام على صهر " أردوغان " والتي تسببت في إستقالته من منصب وزير المالية إزاء فشل السياسات المالية التي تسببت في إرتفاع الأسعار وإنخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وزيادة الديون والفساد .
الجدير بالذكر أن " أردوغان " كان من المفترض أن يترأس إجتماع للصندوق السيادي الجمعة المقبلة ، إلا انه لم يتم تحديد الوضع الجديد بعد هذه التغييرات .