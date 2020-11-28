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صهر "أردوغان" ينسحب من صندوق الثروة السيادي بتركيا

Time منذ 16 دقيقة
Views 1246
صهر "أردوغان" ينسحب من صندوق الثروة السيادي بتركيا

وكالات (صدى):
أعلن بيرات البيرق صهر الرئيس التركي " أردوغان " إستقالته من منصبه كنائب لرئيس صندوق الثروة السيادية ، بعد فترة وجيزة من إستقالته من منصب وزير المالية .

وأكد مكتب الرئاسة أن " البيرق " ترك مجلس إدارة الصندوق السيادي بعدما طلب إجازة ، كما تنحى عضو آخر .

جاء ذلك بعد هجوم الرأي العام على صهر " أردوغان " والتي تسببت في إستقالته من منصب وزير المالية إزاء فشل السياسات المالية التي تسببت في إرتفاع الأسعار وإنخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وزيادة الديون والفساد .

الجدير بالذكر أن " أردوغان " كان من المفترض أن يترأس إجتماع للصندوق السيادي الجمعة المقبلة ، إلا انه لم يتم تحديد الوضع الجديد بعد هذه التغييرات .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم انا نسالك الخير عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ع. س. ع
بالله عليك قل والله يا فلتة زمانك ما اذكر 🤔 حاول تذكرني
نصيحة
أذكركم بقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) صدق الله العظيم
ع. س. ع
اللغز 🤔 اكيد الخرقة اللتي احضرتها للاستديو ليست ماركة أصلية ورديئة الصنع
ابن حزم
لازم تعدل من سلوكها ، الناس مش طايقينها بهذا الأسلوب والإنفلات السلوكي وعدم انضباط النفس

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