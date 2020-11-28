وظائف شاغرة بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية " كابسارك " عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرةبمقر المركز بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
مدير تطوير المواهب :
1- بكالوريوس أو ماجيستير " موارد بشرية ، علم نفس سلوكي تنظيمي ، علم اجتماع ، أو ما يعادلهم .
2- خبرة في الموارد البشرية والبرامج التدريبية وإدارة الأفراد والميزانية .
3- إجادة الإنجليزية .
4- يفضل شهادات CTP - CIPD .
2- مطور بيانات أول : بكالوريوسأو ماجيستير " إحصاء ، طاقة ، بيئة ، علوم حاسب " أو ما يعادلهم ، خبرة لا تقل عن 5 سنوات ، مهارات في البرمجة وأدوات المصادر ، إجادة الإنجليزية .
3- محلل بيانات أول : بكالوريوس " إدارة أعمال ، اقتصاد ، مالية ، إحصاء ، نظم معلومات ، ما يعادلهم ، خبرة لا تقل عن 3 سنوات ، مهارات التحليل وجمع البيانات ، والتقارير ، إجادة الإنجليزية وبرامج الأوفيس .
5- أخصائي أعمال أول : بكالوريوس" إدارة أعمال ، محاسبة ، اقتصاد ، مالية ، احصاء ، نظم معلومات ، ما يعادلهم ، خبرة لا تقل عن 7 سنوات ، إجادة الإنجليزية ، وبرامج الأوفيس .
ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .