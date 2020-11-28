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نهائي كأس الملك: الهلال يسعى لـ اللقب التاسع والنصر يأمل في مداواة جراحه

Time منذ 10 دقائق
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نهائي كأس الملك: الهلال يسعى لـ اللقب التاسع والنصر يأمل في مداواة جراحه

طلال الغامدي (صدى):
يسعى الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال إلى حصد البطولة الثانية المحلية لهذا الموسم، في مواجهة غريمه التقليدي نادي النصر على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تقام اليوم السبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وتأتي المواجهة بين الهلال والنصر في نهائي الكأس بعد أربعة أيام من فوز الهلال 2- صفر على النصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتستمر معاناة النصر الذي يتذيل الدوري برصيد 3 نقاط ويأمل في مداوة جراحه التي تتسع.

وتشير التوقعات إلى نهائي الليلة سيكون قوياً من الناحية الفنية لرغبة كل فريق في تحقيق إنجاز يضاف لسجل انجازاته، ويأمل الهلال في إحراز لقبه التاسع، للاقتراب من الأهلي أكثر الفرق تحقيقاً للقب بـ13 لقباً.

وفي المقابل يبحث النصر عن اللقب السابع له، رغم أن المباراة صعبة نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين، حيث يتفوق الهلال بأفضلية الفوز في مباريات الدوري، ويمر مستوى الهلال بحالة ارتفاع ومؤشر العطاء الفني في تصاعد مستمر، والذي أسفر عن وصوله لصدارة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم انا نسالك الخير عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ع. س. ع
بالله عليك قل والله يا فلتة زمانك ما اذكر 🤔 حاول تذكرني
نصيحة
أذكركم بقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) صدق الله العظيم
ع. س. ع
اللغز 🤔 اكيد الخرقة اللتي احضرتها للاستديو ليست ماركة أصلية ورديئة الصنع
ابن حزم
لازم تعدل من سلوكها ، الناس مش طايقينها بهذا الأسلوب والإنفلات السلوكي وعدم انضباط النفس

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