انطلاق طائرات نقل آلاف الجرعات من لقاح الفيروس

واشنطن (صدى):
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن طائرات "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، بدأت أمس في نقل آلاف الجرعات من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وتجميعه في مراكز محددة بهدف تسريع عملية التوزيع.
وانطلقت تلك الرحلات الأولية، ضمن سلسلة توريد عالمية واسعة يتم التخطيط لها، لمواجهة أي صعوبات أو تحديات قد تعترض إيصال اللقاح، الذي يتطلب ظروف تخزين محددة؛ حيث حددت مواقع تخزين مبردة في مراكز التجميع النهائي بعدة مناطق مثل ميشيغان في الولايات المتحدة، وبورس ببلجيكا، بالإضافة إلى كارلسروه في ألمانيا، وغيرها.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أنها تعمل مع شركات الطيران لنقل اللقاحات بأمان، فيما حصلت شركة يونايتد على إذن بحمل كميات من الثلج الجاف أكبر من المسموح بها عادة خلال الرحلات الجوية، للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة جدا التي تتطلبها ظروف حفظ اللقاح ونقله (70 درجة تحت الصفر).