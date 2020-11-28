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بالصور.. مواطنة تنشأ "نزلًا" ريفيًا في جازان

Time منذ 7 دقائق
Views 1294
بالصور.. مواطنة تنشأ "نزلًا" ريفيًا في جازان

جازان (صدى):
أقدمت مواطنة، على إنشاء نزلاً ريفياً على أحد المطلات الجبلية التي تتميز بها محافظة الداير في منطقة جازان، مشيرة إلى تنفيذ أفكاراً أخرى تشمل إنشاء متحف ومحمية عصافير ومناحل للعسل.

وقالت المواطنة لقناة " العربية " إن فكرة المشروع بدأت منذ عدة أشهر، حيث يعتبر أول مشروع ريفي ينفذ على أرض الواقع في محافظة الداير، مؤكدة أن الهدف منه تهيئة الأجواء الريفية للزائر من حيث السكن والمبيت.

وأوضحت أن فريق العمل بالمشروع زرع حالياً 1500 شتلة لأنواع مختلفة من الأشجار المشهورة بالمنطقة، وبينها أشجار المانغو والكاكاو.

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أحدث التعليقات

أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
ابوسامي
والله ماصدقت قال ماشيه في حالها هذي متبرجه ومجاهرها في المعصيه اتق في نفسك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوفا طبعي
باذن الله تعالى ماتشمون ريحته يالطواقي

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