بالفيديو.. تركى آل الشيخ يهدي الأهلي المصري أغنية بمناسبة التتويج بأفريقيا

نواف السالم (صدى):
أهدى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركى آل الشيخ نادي الأهلي المصري أغنية بمناسبة تتويجه ببطولة أفريقيا على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وشارك تركي آل الشيخ مقطع فيديو للأغنية التي حملت اسم "وسع للبطل "على صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا، إهداء إلى جمهور الاهلي الحبيب.
يشار أن الأهلي المصري تأهل رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.