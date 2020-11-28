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بالفيديو.. تركى آل الشيخ يهدي الأهلي المصري أغنية بمناسبة التتويج بأفريقيا

Time منذ ساعة
Views 1550
بالفيديو.. تركى آل الشيخ يهدي الأهلي المصري أغنية بمناسبة التتويج بأفريقيا

نواف السالم (صدى):
أهدى رئيس هيئة الترفيه المستشار تركى آل الشيخ نادي الأهلي المصري أغنية بمناسبة تتويجه ببطولة أفريقيا على حساب نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وشارك تركي آل الشيخ مقطع فيديو للأغنية التي حملت اسم "وسع للبطل "على صفحته الرسمية على "تويتر"، قائلا، إهداء إلى جمهور الاهلي الحبيب.

يشار أن الأهلي المصري تأهل رسميا إلى كأس العالم للأندية للمرة السادسة في ‏تاريخه، بعد الفوز على الزمالك، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة ‏الدولي، وتتويجه رسميا ببطولة دوري أبطال أفريقيا.‏

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اللهم انا نسالك الخير عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ع. س. ع
بالله عليك قل والله يا فلتة زمانك ما اذكر 🤔 حاول تذكرني
نصيحة
أذكركم بقول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) صدق الله العظيم
ع. س. ع
اللغز 🤔 اكيد الخرقة اللتي احضرتها للاستديو ليست ماركة أصلية ورديئة الصنع
ابن حزم
لازم تعدل من سلوكها ، الناس مش طايقينها بهذا الأسلوب والإنفلات السلوكي وعدم انضباط النفس

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