ديربي الهلال والنصر.. المعيوف يعود للتدريبات وسالم أساسي في التشكيل

نواف السالم (صدى):
استعد فريق الهلال، للقاء الديربي أمام النصر، اليوم السبت، في نهائي كأس الملك، حيث عمد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، إلى تنويع الحصة التدريبية.
وأوضحت تقارير صحفية، موقف عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال من المشاركة في مواجهة النصر.
وذكرت التقارير أن المعيوف تأكدت جاهزيته، بعد إكماله البرنامج التأهيلي عقب شفائه من الإصابة، لكن مشاركته في مباراة النصر تحدد اليوم.
وتبين من تدريبات الفريق أمس، ملامح التشكيلة الأساسية للهلال في لقاء اليوم التي ستشهد عودة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة، وسيكون الأرجنتيني لوسيانو فييتو على دكة البدلاء.