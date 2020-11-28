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ديربي الهلال والنصر.. المعيوف يعود للتدريبات وسالم أساسي في التشكيل

Time منذ 59 دقيقة
Views 1513
ديربي الهلال والنصر.. المعيوف يعود للتدريبات وسالم أساسي في التشكيل

نواف السالم (صدى):
استعد فريق الهلال، للقاء الديربي أمام النصر، اليوم السبت، في نهائي كأس الملك، حيث عمد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق، إلى تنويع الحصة التدريبية.

وأوضحت تقارير صحفية، موقف عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال من المشاركة في مواجهة النصر.

وذكرت التقارير أن المعيوف تأكدت جاهزيته، بعد إكماله البرنامج التأهيلي عقب شفائه من الإصابة، لكن مشاركته في مباراة النصر تحدد اليوم.

وتبين من تدريبات الفريق أمس، ملامح التشكيلة الأساسية للهلال في لقاء اليوم التي ستشهد عودة سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة، وسيكون الأرجنتيني لوسيانو فييتو على دكة البدلاء.

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أحدث التعليقات

أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
ابوسامي
والله ماصدقت قال ماشيه في حالها هذي متبرجه ومجاهرها في المعصيه اتق في نفسك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوفا طبعي
باذن الله تعالى ماتشمون ريحته يالطواقي

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