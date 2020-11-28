"الغذاء والداواء" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف :
- صيدلي : بكالوريوس فأعلى في تخصص الصيدلة ، ولا يشترط الخبرة .
- أخصائي تغذية : بكالوريوس فأعلى في تخصص " التغذية ، علوم التغذية " ، لا يشترط الخبرة .
شروط عامة :
- أن يكون المتقدم من المواطنين .
- درجة البكالوريوس فأعلى .
- ألا يكون مسجل في التأمينات الإجتماعية قطاع عام أو خاص آخر 6 أشهر .
- ألا يكون قد استفاد من برنامج " تمهير "سابقاً .
ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على التالي من هنــــــــــــا .