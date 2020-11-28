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"الغذاء والداواء" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1500
"الغذاء والداواء" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الهيئة العامة للغذاء والدواء باب التقديم على وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف :

- صيدلي : بكالوريوس فأعلى في تخصص الصيدلة ، ولا يشترط الخبرة .

- أخصائي تغذية : بكالوريوس فأعلى في تخصص " التغذية ، علوم التغذية " ، لا يشترط الخبرة .

شروط عامة :

- أن يكون المتقدم من المواطنين .

- درجة البكالوريوس فأعلى .

- ألا يكون مسجل في التأمينات الإجتماعية قطاع عام أو خاص آخر 6 أشهر .

- ألا يكون قد استفاد من برنامج " تمهير "سابقاً .

ويمكن التقديم عبر الرابطين التاليين على التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبو نواف
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أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
ابوسامي
والله ماصدقت قال ماشيه في حالها هذي متبرجه ومجاهرها في المعصيه اتق في نفسك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوفا طبعي
باذن الله تعالى ماتشمون ريحته يالطواقي

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