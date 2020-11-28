مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.
ومن جانبها، قالت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تطبيقات، مساعد صيانة، مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف، بينما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .