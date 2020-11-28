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مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ ساعة
Views 1527
مستشفى الملك فيصل التخصصي يوفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين.

ومن جانبها، قالت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: محلل تطبيقات، مساعد صيانة، مساعد ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف، بينما التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

أبو نواف
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أبو نواف
الشرهة على إللي ينشر أخبارك ومقاطعك في الصحف الإخبارية
ابوسامي
والله ماصدقت قال ماشيه في حالها هذي متبرجه ومجاهرها في المعصيه اتق في نفسك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الوفا طبعي
باذن الله تعالى ماتشمون ريحته يالطواقي

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