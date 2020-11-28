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الطفولة البريئة.. صورة لفتاة من عسير منذ 41 عام
منذ 18 دقيقة
437
(صدى):
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أحدث التعليقات
الريان
حبوب الحبوب نعنبو من وردها
واضح*** وصريح***
من الصعب التكهن والتوقع في مواجهات الفريقين،لا أمس ولا اليوم ولا فالقادم من الأيام،ولنا قي ذالك عدة شواهد في مقابلات سابقة،، ؟؟-وللعلم قد لعب أحد الفريقين أمام الآخر بدون محترفين أجانب وكسب تلك المباراة،، فهذا مايطلق عليه مسمى:- (( المرجفون في المدينه))..
الريان
السئوال السؤال وجدة شي. وجدت شئ لتصحيح وتقبل مروري
جلباخ
اغلب القضاة يعطلون معاملات المواطنين بدون سبب وفيهم كبر علي العامه وشوفة نفس الا من رحم الله ولا منهم فود ان شاء الله تكون المراء المحكمه افضل منهم وان اثبتت ذالك فهي اجدر ان تحل محلهم
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها
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