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طلاب يدشنون " جامعة القصيم في خطر " بعد قرار اختبارهم حضوريًا

Time منذ ساعة
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طلاب يدشنون " جامعة القصيم في خطر " بعد قرار اختبارهم حضوريًا

القصيم (صدى):
أعرب عدد من طلاب جامعة القصيم عن اعتراضهم على آلية الدراسة لدرجة البكالريوس والدبلومات والدراسات العليا، التي بموجبها يتم تأدية الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًا.

ودشن الطلاب والطالبات وسمًا بعنوان " جامعة القصيم في خطر " مطالبين بأن تكون الاختبارات النهائية عن بعد بعدما قُرر بأنها ستعقد حضورياً.

وتتضمن الآلية المقررة للدراسة تقديم المحاضرات النظرية "عن بعد"، كما تتيح تقديم بعض المحاضرات النظرية حضوريا، في حال رأت الكلية ضرورة ذلك، ووفق الإجراءات الوقائية المتبعة.

كما تتضمن أن تكون الدراسة في الجزء العملي للمقررات حضورياً، وكذلك المقررات العملية والسريرية وتتولى الكلية المعنية ترتيبات ذلك وفق الإجراءات الوقائية المتبعة.

 

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أحدث التعليقات

الريان
حبوب الحبوب نعنبو من وردها
واضح*** وصريح***
من الصعب التكهن والتوقع في مواجهات الفريقين،لا أمس ولا اليوم ولا فالقادم من الأيام،ولنا قي ذالك عدة شواهد في مقابلات سابقة،، ؟؟-وللعلم قد لعب أحد الفريقين أمام الآخر بدون محترفين أجانب وكسب تلك المباراة،، فهذا مايطلق عليه مسمى:- (( المرجفون في المدينه))..
الريان
السئوال السؤال وجدة شي. وجدت شئ لتصحيح وتقبل مروري
جلباخ
اغلب القضاة يعطلون معاملات المواطنين بدون سبب وفيهم كبر علي العامه وشوفة نفس الا من رحم الله ولا منهم فود ان شاء الله تكون المراء المحكمه افضل منهم وان اثبتت ذالك فهي اجدر ان تحل محلهم
ابو عمار
الله يرحمها و يغفر لها

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