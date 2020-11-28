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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

Time منذ 27 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم ، حائل، الحدود الشمالية و أجزاء من مناطق الرياض ،الشرقية و تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

1
الله يرحملي حيك وميتك هاذي لمبة كوع ومع المطر تنحرق بس ما تسبب ضرر في الكهرباء تعال وشوفها في الشوارع على الصبات ومع الامطار تنحرق كلها كننا في عروس ايام الطيبين
ابو عمار
اهلا شموسه حياك الله وصلتي القصيم .. انتبهي لا تتعرضي لما تعرضت له مشاعل في حائل .. على فكره ايش سبب مغادرتك للكويت ؟
سعود
المعروف لايعرف، رابح صقر معروف فن وأدب، وليست هذه اللي تنتقد
ابو عمار
ههههههههههههههههه صرتي مسخره شوارع ... المفروض تغيري سيارتك وتضعي نقاب على خشمك ونظاره على عيونك
الله يخلصنا من الاشكال الوضعية ، نشر الفساد بوقاحة .

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