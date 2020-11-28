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اتهامات لإسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

Time منذ ساعة
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اتهامات لإسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة

وكالات (صدى):
اتهمت إيران في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: " إن إيران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضد بلادي خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأميركية الحالية".

يذكر أن فخري زادة يعتبر العقل المدبر لبرنامج سري وضعته إيران لأجل تطوير قنبلة ذرية.

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أحدث التعليقات

1
الله يرحملي حيك وميتك هاذي لمبة كوع ومع المطر تنحرق بس ما تسبب ضرر في الكهرباء تعال وشوفها في الشوارع على الصبات ومع الامطار تنحرق كلها كننا في عروس ايام الطيبين
ابو عمار
اهلا شموسه حياك الله وصلتي القصيم .. انتبهي لا تتعرضي لما تعرضت له مشاعل في حائل .. على فكره ايش سبب مغادرتك للكويت ؟
سعود
المعروف لايعرف، رابح صقر معروف فن وأدب، وليست هذه اللي تنتقد
ابو عمار
ههههههههههههههههه صرتي مسخره شوارع ... المفروض تغيري سيارتك وتضعي نقاب على خشمك ونظاره على عيونك
الله يخلصنا من الاشكال الوضعية ، نشر الفساد بوقاحة .

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