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بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض
منذ 32 دقيقة
1397
الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، وجود تمديدات كهربائية بشكل عشوائي، في حي النسيم بالرياض، ما ينذر بالتسبب في كارثه مع ازدياد هطول الأمطار.
وأظهر المقطع لحظة وقوع ماس كهربائي بسبب الأمطار، ما قد يعرض المارة لخطر الصعق.
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أحدث التعليقات
مروان
انا لله وان اليه راجعون السئوال لماذا المواطن فتح الشنطة وجدة شي مشتبه بة بلغ الشرطة وريح راسك
ابو محمد
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السقهاء منا
السلام عليكم
قدهم خابرين اللاعبين مايحفزهم غير الدراهم
ابو محمد 😎 ✍️
لابد وان يحاسبوا المسؤولين على تقصيرهم ..
QLQ
... الله يستر ع الجميع
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