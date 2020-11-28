بالفيديو..الصرامي عن خسائر النصر المتتالية: " هناك لُغز! "

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن النصر بحاجة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أكثر من الهلال، بحكم إن الهلال هو المتصدر الآن.
وعن مستوى النصر والخسائر المتتالية، قال الصرامي: " النصر اللي يحصله لغز، لأنه كان في فترة الميركاتو الصيفي هو القوة الشرائية الأولى، وكان من المتوقع أنه يكون في حالة متميزة جدا لكن اللي حدث العكس، وأصبح يخرج من خسارة ويدخل في خسارة أخرى " .
وتابع: " مباريات الديربي بين الهلال والنصر فقدت الكثير من أدواتها، منها الجماهير حيث فقدان الإثارة التي يصنعها الجمهور، إضافة إلى فقدان صانعي الإثارة مثل الأمير فيصل بن تركي والأمير محمد بن فيصل أو سعود السويلم ".