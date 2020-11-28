الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..الصرامي عن خسائر النصر المتتالية: " هناك لُغز! "

Time منذ ساعة
Views 1800
بالفيديو..الصرامي عن خسائر النصر المتتالية: " هناك لُغز! "

طلال الغامدي (صدى):
أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي، أن النصر بحاجة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أكثر من الهلال، بحكم إن الهلال هو المتصدر الآن.

وعن مستوى النصر والخسائر المتتالية، قال الصرامي: " النصر اللي يحصله لغز، لأنه كان في فترة الميركاتو الصيفي هو القوة الشرائية الأولى، وكان من المتوقع أنه يكون في حالة متميزة جدا لكن اللي حدث العكس، وأصبح يخرج من خسارة ويدخل في خسارة أخرى " .

وتابع: " مباريات الديربي بين الهلال والنصر فقدت الكثير من أدواتها، منها الجماهير حيث فقدان الإثارة التي يصنعها الجمهور، إضافة إلى فقدان صانعي الإثارة مثل الأمير فيصل بن تركي والأمير محمد بن فيصل أو سعود السويلم ".

Time واتساب

أحدث التعليقات

مروان
انا لله وان اليه راجعون السئوال لماذا المواطن فتح الشنطة وجدة شي مشتبه بة بلغ الشرطة وريح راسك
ابو محمد
ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السقهاء منا
السلام عليكم
قدهم خابرين اللاعبين مايحفزهم غير الدراهم
ابو محمد 😎 ✍️
لابد وان يحاسبوا المسؤولين على تقصيرهم ..
QLQ
... الله يستر ع الجميع

أخر الأخبار

نجوم الوسط الفني يحتفلون بفوز الأهلي
نجوم الوسط الفني يحتفلون بفوز الأهلي
Time منذ دقيقة Views 1039
بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض
بالفيديو..تمديدات كهرباء عشوائية تهدد بوقوع كارثة تزامنًا مع الأمطار بالرياض
Time منذ 32 دقيقة Views 1395
تركي آل الشيخ: " الكاس بكرة "
تركي آل الشيخ: " الكاس بكرة "
Time منذ 44 دقيقة Views 1602
بالفيديو..ابن رئيس الزمالك يعتدي على صحفي عقب هدف شيكابالا
بالفيديو..ابن رئيس الزمالك يعتدي على صحفي عقب هدف شيكابالا
Time منذ ساعة Views 1682
بالفيديو..الصرامي عن خسائر النصر المتتالية: " هناك لُغز! "
بالفيديو..الصرامي عن خسائر النصر المتتالية: " هناك لُغز! "
Time منذ ساعة Views 1800
بالفيديو..عرض أزياء للعبايات في الخبر
بالفيديو..عرض أزياء للعبايات في الخبر
Time منذ ساعة Views 1904
بالفيديو..دباس الدوسري: النصر إنكساراته متتالية وهو الأحوج للفوز اليوم
بالفيديو..دباس الدوسري: النصر إنكساراته متتالية وهو الأحوج للفوز اليوم
Time منذ ساعتين Views 1671
آل الشيخ يطير إلى الرياض
آل الشيخ يطير إلى الرياض
Time منذ ساعتين Views 3268
مواطنة تطالب بإيجاد حل لمقبرة مجهولة تضم 13 قبرًا بالرياض
مواطنة تطالب بإيجاد حل لمقبرة مجهولة تضم 13 قبرًا بالرياض
Time منذ 3 ساعات Views 2159
العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في مكة
العثور على جثة امرأة داخل حقيبة في مكة
Time منذ 3 ساعات Views 3414