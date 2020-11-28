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بالفيديو..دباس الدوسري: النصر إنكساراته متتالية وهو الأحوج للفوز اليوم

Time منذ 42 دقيقة
Views 1441
بالفيديو..دباس الدوسري: النصر إنكساراته متتالية وهو الأحوج للفوز اليوم

ماجد محمد (صدى):
رأى الإعلامي دباس الدوسري، أن النصر هو الأحوج للفوز في مباراة اليوم السبت أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الدوسري: " الوسط الرياضي ككل يحتاج لفوز النصر، لأن الوضع وصل لمرحلة إحتقان، ولتخفيف هذا الاحتقان الوسط يحتاج إنجاز نصراوي ".

وتابع: " في الفترة الأخير الهلال حقق إنجازات متوالية وكل إنجاز أكبر من اللي قبله والنصر قاعد يتفرج ".

وأضاف: " في تاريخ النصر 25 بطولة وكل من يحقق له إنجازاً يستحق أن يكون تاريخياً بعكس الهلال الذي قد يُنتقَد ويُهاجم رئيسه رغم تحقيقه 4 أو 5 بطولات لأنهم يرون أن الأمر عادي وليس تاريخيًا ".

واختتم: " النصر إنكساراته متتالية، والنصراويون وصلوا لمرحلة يا أفوز يا إما أخرب ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عبدالعزيز
يجب سحب جميل الاسلحه المصرح بها كل يوم طالع واحد
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تسوروها وتترك على حالهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
هم انجاس اصلا ً ، ولا ينجسهم شي .. .. وامريكا من اخبث الخبثاء ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ... اعوذ باالله من الشيطان ونزغاته ..

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