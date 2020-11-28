بالفيديو..دباس الدوسري: النصر إنكساراته متتالية وهو الأحوج للفوز اليوم

ماجد محمد (صدى):
رأى الإعلامي دباس الدوسري، أن النصر هو الأحوج للفوز في مباراة اليوم السبت أمام الهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال الدوسري: " الوسط الرياضي ككل يحتاج لفوز النصر، لأن الوضع وصل لمرحلة إحتقان، ولتخفيف هذا الاحتقان الوسط يحتاج إنجاز نصراوي ".
وتابع: " في الفترة الأخير الهلال حقق إنجازات متوالية وكل إنجاز أكبر من اللي قبله والنصر قاعد يتفرج ".
وأضاف: " في تاريخ النصر 25 بطولة وكل من يحقق له إنجازاً يستحق أن يكون تاريخياً بعكس الهلال الذي قد يُنتقَد ويُهاجم رئيسه رغم تحقيقه 4 أو 5 بطولات لأنهم يرون أن الأمر عادي وليس تاريخيًا ".
واختتم: " النصر إنكساراته متتالية، والنصراويون وصلوا لمرحلة يا أفوز يا إما أخرب ".
شاهد أيضًا: