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بالفيديو.. المشاري: ‏قمة العشرين تعرضت لـ28 هجوما سيبرانيا خطيرا

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. المشاري: ‏قمة العشرين تعرضت لـ28 هجوما سيبرانيا خطيرا

الرياض (صدى):
أكد مشاري المشاري الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ‎سدايا أن نسبة الخطأ أثناء الاستعداد لقمة العشرين كانت صفر.

‏وأضاف المشاري أن " قمة العشرين تعرضت إلى 28 هجوما سيبرانيا خطيرا، وتم التعامل معها، موضحا أن مصادر الهجمات السيبرانية على القمة معروفة لدينا" .

وأوضح المشاري أن" التعامل مع الهجمات الخطيرة تكون عن طريق أخذ الاحتياطات الأمنية، مشير إلى أن غي حال شنت دولة معينة هجمات فهذا ليس معناه غلق التعامل مع أجهزة هذه الدولة، بل نقوم نتحديد الخطر والتصدي له، ولا نمنع التعامل مع الدولة".

ولفت مشاري المشاري إلى أنهم يقومون بمراقبة أمنية على مدار الساعة، مضيفا أن الهجوم السيبراني الذي تعرضت له قمة العشرين بعضه خطير والبعض غير جاد للاختراق.

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أحدث التعليقات

1
الله يرحملي حيك وميتك هاذي لمبة كوع ومع المطر تنحرق بس ما تسبب ضرر في الكهرباء تعال وشوفها في الشوارع على الصبات ومع الامطار تنحرق كلها كننا في عروس ايام الطيبين
ابو عمار
اهلا شموسه حياك الله وصلتي القصيم .. انتبهي لا تتعرضي لما تعرضت له مشاعل في حائل .. على فكره ايش سبب مغادرتك للكويت ؟
سعود
المعروف لايعرف، رابح صقر معروف فن وأدب، وليست هذه اللي تنتقد
ابو عمار
ههههههههههههههههه صرتي مسخره شوارع ... المفروض تغيري سيارتك وتضعي نقاب على خشمك ونظاره على عيونك
الله يخلصنا من الاشكال الوضعية ، نشر الفساد بوقاحة .

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