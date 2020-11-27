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إحالة قضية إغلاق عدد من البرامج التعليمية بعسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

Time منذ ساعة
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إحالة قضية إغلاق عدد من البرامج التعليمية بعسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

عسير (صدى):
وجه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بإحالة قضية إغلاق عدد من البرامج التعليمية بتعليم عسير لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وجاء قرار أمير المنطقة، وفقا لـ"سبق"، بعد ورود شكوى تقدم بها أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة، ضد قرار إدارة التعليم بالمنطقة بإغلاق برامج التربية الخاصة وبرامج التعليم الشامل.

وشددت توجيهات أمير المنطقة على ضرورة التحقيق مع المتسبب في إغلاق هذه البرامج دون دراسة، بجانب تعويض الفاقد التعليمي لدى الطلاب المتضررين من خلال إعادة التشكيل التعليمي لهذه البرامج، وإعادة المدارس المتمثلة في ابتدائية الملك عبدالعزيز، وابتدائية محمد بن عبدالوهاب، وابتدائية ابن كثير ابتدائية حذيفة ابن اليمان إلى ما كانت عليه قبل تطبيق مشروع الطفولة المبكرة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{وخلق الإنسان ضعيفا}
القرشي
حبيبي يا ابو يعقوب ربي يحفظك ويطول في عمرك يارب . يا ابو يعقوب يكفي عندما تنزل لأرض الملعب تقلب الطاولة على اي منتخب منافس مهما كانت سمعته وقوته وليس لاعبين فرق فقط ... وحشتنا والله ووحشنا فنك يا مايستروا ⚽💎⚽💎⚽💎
ابن حزم
الحظ الاقشر
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
ههههههه لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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