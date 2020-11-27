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بالفيديو .. "الحبيب" : مريض الوسواس القهري لا إثم عليه وله أجر

Time منذ 57 دقيقة
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بالفيديو .. "الحبيب" : مريض الوسواس القهري لا إثم عليه وله أجر

علي القحطاني (صدى):
أوضح استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، أشكال الوسواس القهري، مؤكداً أن الوسواس قد يأتي في العد أو في الصحة أو في الصلاة أوفي الأمور الدينية أو العقائدية.

وأكد، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، المريض بالوسواس القهري يحتاج لعلاج سلوكي إلا أن هذا العلاج يجعل المريض يتوتر لكنها سيعالجه في النهاية إذا انتظم عليه.

ولفت إلى أن من يعاني من الوسواس القهري عندما يتلفظ بألفاظ مخالفة للعقيدة فأنه لا يكفر لكونه مريض، مضيفا أنه سأل الشيخ الراحل محمد بن صالح العثيمين عما إذا كان على مريض الوسواس القهري إثم فأجاب بالنفي مؤكداً أن هذه الفئة من المرضى لها أجر لأنها تعاني من مرض.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
{وخلق الإنسان ضعيفا}
القرشي
حبيبي يا ابو يعقوب ربي يحفظك ويطول في عمرك يارب . يا ابو يعقوب يكفي عندما تنزل لأرض الملعب تقلب الطاولة على اي منتخب منافس مهما كانت سمعته وقوته وليس لاعبين فرق فقط ... وحشتنا والله ووحشنا فنك يا مايستروا ⚽💎⚽💎⚽💎
ابن حزم
الحظ الاقشر
ابن حزم
العقل نعمة
ابن حزم
ههههههه لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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