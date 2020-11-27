بالفيديو.. الثنيان يروي قصة تعطل باص الهلال قبل مباراة نهائي المدافعين عام 1409هـ

نواف السالم (صدى):
روى اللاعب يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، قصة تعطل الباص قبل مباراة نهائي المدافعين عام 1409هـ
وقال الثنيان أن فريق الهلال تعرض لموقف مثير قبل مباراة نهائى المدافعين عام 1409, حيث تعطل الباص بعد خروجهم من الفندق أثناء توجههم إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة قبل المباراة.
وأضاف أن الإدارة طالباتنا بالانتظار ، ثم أحضرت باص آخر , وتمكن الفريق من وصول الاستاد قبل المباراة بساعة.
الجدير بالذكر أن المباراة كانت تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد في ذلك الوقت، و قابل الزعيم كعادته في النهائيات فريق نادي النصر
واستطاع الهلال الفوز بثلاثة أهداف نظيفه سجلها الثلاثي الدفاعي حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي في الشوط الاول وأضاف حسين البيشي الهدف الثالث بالشوط الثاني