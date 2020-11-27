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بالفيديو.. الثنيان يروي قصة تعطل باص الهلال قبل مباراة نهائي المدافعين عام 1409هـ

Time منذ 16 دقيقة
Views 1317
بالفيديو.. الثنيان يروي قصة تعطل باص الهلال قبل مباراة نهائي المدافعين عام 1409هـ

نواف السالم (صدى):
روى اللاعب يوسف الثنيان لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، قصة تعطل الباص قبل مباراة نهائي المدافعين عام 1409هـ

وقال الثنيان أن فريق الهلال تعرض لموقف مثير قبل مباراة نهائى المدافعين عام 1409, حيث تعطل الباص بعد خروجهم من الفندق أثناء توجههم إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة قبل المباراة.

وأضاف أن الإدارة طالباتنا بالانتظار ، ثم أحضرت باص آخر , وتمكن الفريق من وصول الاستاد قبل المباراة بساعة.

الجدير بالذكر أن المباراة كانت تحت رعاية الملك عبدالله بن عبدالعزيز عندما كان ولياً للعهد في ذلك الوقت، و قابل الزعيم كعادته في النهائيات فريق نادي النصر

واستطاع الهلال الفوز بثلاثة أهداف نظيفه سجلها الثلاثي الدفاعي حسين الحبشي وعبدالرحمن التخيفي في الشوط الاول وأضاف حسين البيشي الهدف الثالث بالشوط الثاني

 

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أحدث التعليقات

دآنـــــــہہ
وش جوها ذي 🤩
ابوبدر
يجيد التمثيل ماشاء الله.. ولا فوز لحد الان ويبي يمشي ينحاش . الطيحة على البطىء الله لا يبلانا😂
دوسري اصيل
سبحان الله ويش مزيم لكم فيه
abdul
زين انها ما قطعت لسانه من لغاليغه .
ابوفهد الحبلاني العنزي
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

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